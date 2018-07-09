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Виды и задачи медосмотров

предварительные — проводятся перед устройством на работу; периодические — осуществляются в соответствии с установленным графиком; внеочередные — такие медкомиссии назначаются выборочно.

Преимущества медосмотров в медцентре

индивидуальный подход; квалифицированный персонал - в медцентре работают квалифицированные врачи; использование современного оборудования, передовых методик; надежность и комфорт; возможность записи по телефону на медкомиссию на удобное время; выдача справок по форме по установленным стандартам.

Медицинские профессиональные осмотры пользуются большим спросом, для их проведения используется центр профосмотров и медкомиссий. Потребность в их прохождении возникает при трудоустройстве, поступлении в ВУЗ, получении водительского удостоверения или при трудоустройстве на работу. Профессиональный медцентр профосмотров предоставляет широкий спектр медицинских услуг, в том числе сдачу анализов. В клинике работают врачи основных специальностей, которые проведут медкомиссию, диагностику, назначат лечение и т. д. Своевременное проведение профосмотра позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Это поможет избежать необходимости выхода на больничный и потери ценных сотрудников. После прохождения медкомиссии сотрудники получают справки по установленной форме. Все вопросы можно узнать заранее по телефону медцентра.Стандартная процедура прохождения медкомиссии в медцентре в Санкт-Петербурге состоит из нескольких этапов. После ее проведения устанавливается соответствие состояния здоровья соискателя установленным нормам и стандартам. Диагностика опасных заболеваний позволяет избежать массовых заражений и связанного с ним простоев. Профилактический мониторинг в рамках медосмотра позволяет также диагностировать профессиональные заболевания. При его проведении соблюдаются требования и нормы законодательства. Основные разновидности медосмотров:В рамках прохождения медкомиссии пациент должен посетить хирурга, невропатолога, нарколога, других врачей, сдать анализы, сделать флюорографию. Список процедур и осмотров в медцентре зависит от вида медицинской справки. Сотрудники вредных или опасных производств, представители опасных профессий проходят также медосмотры у врачей других специальностей.Преимущества:Медцентр предоставляет разные виды медосмотров, в т.ч. профилактический, предварительный и периодический. В центре медосмотров в Приморском районе СПб можно пройти медицинский осмотр за один день. После проведения медкомиссии пациент оформляет справку, получает доступ к работе или лечению. Клиника проводит медосмотры, здесь можно получить все необходимые заключения в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения. Позвоните в центр медкомиссий прямо сейчас и получите бесплатную консультацию по прохождению медосмотра или профосмотра.