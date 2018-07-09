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phone +7 (812) 344-15-51
map Приморский р-н, ул. Савушкина, д.118, лит.А, пом.56Н
time Пн-Пт: 10.00-20.00; Сб - Вс: 10.00-17.00
phone +7 (812) 344-15-51
phone2 +7 (921) 777-62-24
metrogreenметро Беговая
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mailmed3441551@mail.ru, soiuz.med@yandex.ru
tel3 +7 (921) 777-62-24
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COVID-19

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    Союзмед - качество, комфорт, доступность

    Предрейсовые и послерейсовые осмотры blank blank Предрейсовые и послерейсовые осмотры
    осмотр гинеколога blank blank Осмотр гинеколога 1000 руб.
    Послерейсовые осмотры blank blank Послерейсовые осмотры
    blank blank blank Медкнижка моряка 3 дня от 3000 руб
    blank blank blank Предрейсовый медосмотр 10 мин.
    blank new blank Экспресс тест ПЦР на COVID-19 Экспресс тест ПЦР на COVID-19 за 20 минут 20 мин 500 руб.
    blank blank blank Тест на антитела к COVID-19 Результат уже через 2 рабочих дня! 3 дня 1500 руб.
    blank new blank Анализ на коронавирус COVID‑19 Готовый результат за 1 рабочий день! 1 день 1500 руб.
    blank blank blank Водительская медкомиссия 003 В/У 30 мин. от 700 руб.
    Медкомиссия на оружие blank blank Оружейная медкомиссия 25 мин. 800 руб.
    blank blank blank Медицинская книжка 1 день от 1700 руб.
    Психиатрическое освидетельствование blank blank Психиатрическое освидетельствование Оценка психоэмоционального состояния человека 30 мин 1000 руб.
    Справки в бассейн blank blank Справка в бассейн 25 мин. 600 руб.
    blank blank blank Справка для частной охранной деятельности 002-О/у 25 мин. 1000 руб.
    Справка для управления маломерным судном blank blank Справка для ГИМС 25 мин. 1000 руб.
    blank blank blank Справка для поступления в ВУЗ 086-У 25 мин. 1500 руб.
    blank blank blank Профосмотры 25 мин. 2500 руб.
    blank blank blank Справки для госслужбы 001-ГС/у 25 мин. 1000 руб.
    Санаторно-курортная карта 072/у blank blank Санаторно-курортная карта 2000 руб.
    Массаж blank blank Массаж от 800 руб.
    медкомиссия для иностранных граждан blank blank Медицинское освидетельствование иностранных граждан
    Прохождение УЗИ в СПб blank blank УЗИ от 700
    blank blank blank Справка для соревнований 600 руб.
    Медсправка в фитнес-клуб blank blank Справки для фитнеса 600 руб.

    На основании Постановления главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 2 от 16.03.2020г, нами введены дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

    В холле медицинского центра расположен постоянно работающий, безопасный бактерицидный облучатель Дезар3, антисептик для обработки рук. Всем посетителям производится измерение температуры тела посредством бесконтактного инфракрасного термометра. Весь персонал медицинского центра работает в медицинских масках.

    Убедительно просим Вас, чувствуя недомогание или повышенную температуру тела отложить прохождение медицинской комиссии до выздоровления и обратиться к врачу по месту жительства.

    Уважаемые посетители! blank Нами введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия

    Медицинская комиссия в Санкт-Петербурге

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    Выданные медицинские справки соответствуют требованиям действующего законодательства
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    Все необходимые лицензии есть в наличии, ознакомиться с ними можно на сайте
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    Мы работаем с частными лицами, организациями и государственными учреждениями
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    Квалифицированные опытные сотрудники и современное оборудование
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    Прохождение медкомиссий без очередей по выгодным ценам
    Где пройти медкомиссию на работу в кратчайший срок?
    Наш центр – это организация специальной компетенции, предоставляющая солидный перечень медицинских услуг. Мы выдаем разрешительную документацию на основе проведенного медицинского осмотра для ее передачи по запросу: в государственные органы, работодателям, в образовательные и курортные учреждения, в спортивные комплексы (бассейны, фитнес-центры и пр.).
    высокая функциональность и оперативность
    использование современного оборудования
    квалифицированные опытные сотрудники
    конкурентоспособная стоимость оказываемых медицинских услуг
    отсутствие длинных очередей
    дружелюбная атмосфера
    Немного о нас
    У каждого человека наступает момент, когда ему необходимо пройти медосмотр по различным причинам. Как правило, подобные обследования у людей ассоциируются с испорченными нервами, долгим ожиданием результата и унылыми очередями. Предлагаем быстро пройти осмотр, оформить необходимые водительские справки и освидетельствования.
    Прохождение Медкомиссии в «Союзмед» занимает не дольше 40 минут, поскольку персонал Центра – профессионалы, ориентированные на точные результаты, проводят забор анализов и диагностические мероприятия в соответствии с внутренним регламентом. Выдача на руки водительского официального документа с заключениями специалистов медицинского центра идентичен справкам из обычной больницы.
    Пройти комиссию для прав легко и удобно в «Союзмед» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 118 А, пом. 56 Н (станции «Беговая» и «Старая Деревня»). Предварительная запись на прием проходит по телефонам +7(812) 344-15-51 и +7(921) 777-62-24. Ждем вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00; в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.
    Здании медкомиссииресепшн медкомиссии
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      Как нас найти
      map-iconг. СПб, улица Савушкина дом 118 литера А помещение 56Н
      time-iconПн - Пт: 10.00 - 20.00; Сб - Вс: 10.00 - 17.00
      phone-icon(812)344-15-51
      phone-icon(921)777-62-24
      mail-icon Email для частных клиентов: med3441551@mail.ru
      mail-icon Email для корпоративных клиентов: soiuz.med@yandex.ru
      Новости медцентра
      4 Апрель 2021
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      График работы на весенние праздники 2021г.
      9 Сентябрь 2018
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      Мы открылись!
      О нашей компании
      Медицинские профессиональные осмотры пользуются большим спросом, для их проведения используется центр профосмотров и медкомиссий. Потребность в их прохождении возникает при трудоустройстве, поступлении в ВУЗ, получении водительского удостоверения или при трудоустройстве на работу. Профессиональный медцентр профосмотров предоставляет широкий спектр медицинских услуг, в том числе сдачу анализов. В клинике работают врачи основных специальностей, которые проведут медкомиссию, диагностику, назначат лечение и т. д. Своевременное проведение профосмотра позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Это поможет избежать необходимости выхода на больничный и потери ценных сотрудников. После прохождения медкомиссии сотрудники получают справки по установленной форме. Все вопросы можно узнать заранее по телефону медцентра.

      Виды и задачи медосмотров

      Стандартная процедура прохождения медкомиссии в медцентре в Санкт-Петербурге состоит из нескольких этапов. После ее проведения устанавливается соответствие состояния здоровья соискателя установленным нормам и стандартам. Диагностика опасных заболеваний позволяет избежать массовых заражений и связанного с ним простоев. Профилактический мониторинг в рамках медосмотра позволяет также диагностировать профессиональные заболевания. При его проведении соблюдаются требования и нормы законодательства. Основные разновидности медосмотров:
      1. предварительные — проводятся перед устройством на работу;
      2. периодические — осуществляются в соответствии с установленным графиком;
      3. внеочередные — такие медкомиссии назначаются выборочно.
      В рамках прохождения медкомиссии пациент должен посетить хирурга, невропатолога, нарколога, других врачей, сдать анализы, сделать флюорографию. Список процедур и осмотров в медцентре зависит от вида медицинской справки. Сотрудники вредных или опасных производств, представители опасных профессий проходят также медосмотры у врачей других специальностей.

      Преимущества медосмотров в медцентре

      Преимущества:
      1. индивидуальный подход;
      2. квалифицированный персонал - в медцентре работают квалифицированные врачи;
      3. использование современного оборудования, передовых методик;
      4. надежность и комфорт;
      5. возможность записи по телефону на медкомиссию на удобное время;
      6. выдача справок по форме по установленным стандартам.
      Медцентр предоставляет разные виды медосмотров, в т.ч. профилактический, предварительный и периодический. В центре медосмотров в Приморском районе СПб можно пройти медицинский осмотр за один день. После проведения медкомиссии пациент оформляет справку, получает доступ к работе или лечению. Клиника проводит медосмотры, здесь можно получить все необходимые заключения в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения. Позвоните в центр медкомиссий прямо сейчас и получите бесплатную консультацию по прохождению медосмотра или профосмотра.
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