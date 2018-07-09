Союзмед - качество, комфорт, доступность
На основании Постановления главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу № 2 от 16.03.2020г, нами введены дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В холле медицинского центра расположен постоянно работающий, безопасный бактерицидный облучатель Дезар3, антисептик для обработки рук. Всем посетителям производится измерение температуры тела посредством бесконтактного инфракрасного термометра. Весь персонал медицинского центра работает в медицинских масках.
Убедительно просим Вас, чувствуя недомогание или повышенную температуру тела отложить прохождение медицинской комиссии до выздоровления и обратиться к врачу по месту жительства.